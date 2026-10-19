وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به تحولات آذربایجان غربی، از تلاش‌های رضا رحمانی در حوزه توسعه، ایجاد انسجام اجتماعی و پیگیری طرح‌های فرهنگی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سیدرضا صالحی‌امیری امروز در جلسه شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به تنوع قومی و دینی آذربایجان غربی، ایجاد همگرایی و انسجام میان گروه‌های مختلف اجتماعی را مسئولیتی دشوار، اما ضروری دانسته و افزود: آذربایجان‌غربی در برخی حوزه‌های توسعه‌ای عقب‌ماندگی‌هایی داشته که در دوره اخیر، اقداماتی برای جبران آن از جمله در زمینه احیای ظرفیت کارخانه‌ها، توسعه صنعت و کشاورزی و گسترش ارتباطات مرزی با کشور‌های همسایه انجام شده است.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت حضور فعال مدیران ارشد استان‌ها در عرصه فرهنگ، خاطرنشان کرد: پیگیری‌های استاندار آذربایجان غربی در روند تکمیل و افتتاح بارگاه شمس در خوی بسیار مؤثر بود.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به اینکه این پروژه برای حدود دو دهه متوقف مانده بود، افزود: با پیگیری‌های انجام شده، طرح در مدت حدود شش ماه به مرحله تکمیل و افتتاح رسید و برای اجرای آن حدود ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه شد.

صالحی‌امیری همچنین با بیان اینکه پیشبرد چنین طرح‌هایی مستلزم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی است، اضافه کرد: فعال‌سازی رویداد‌های فرهنگی و تقویت حضور نخبگان و فرهیختگان در این عرصه ضروری است.

وی در پایان با اشاره به بازتاب رسانه‌ای افتتاح بارگاه شمس و حضور حدود ۴۰۰ چهره فرهنگی در این رویداد، افزود: گردهمایی این تعداد از نخبگان و فرهیختگان در یک جغرافیای مشخص، نشان‌دهنده ظرفیت یک اتفاق بزرگ فرهنگی است که با اتکا به جایگاه معنوی و عرفانی شمس تبریزی، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت هویت فرهنگی خوی و توسعه گردشگری عرفانی شود.