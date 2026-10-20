همجواری و نزدیکی استان اصفهان و استان مرکزی موجب شده تولید کنندگان گل و گیاهان تزئینی بازار‌های جهانی را به دست آوردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عضو هیئت مدیره اتحادیه گلخانه‌داران استان گفت: وجود دو بازار بزرگ عرضه‌کننده گل به سراسر کشور و پایانه هوایی صادراتی در اصفهان موجب شده گل‌ها و گیاهان تولید شده در استان اصفهان و استان مرکزی به کشور‌های حاشیه خلیج فارس و روسیه گرجستان تاجیکستان و آذربایجان صادر شود.

جواد آقا داوودی افزود: بازار گل اصفهان بسیار پررونق است و همواره کشور‌های خارجی و حتی هلند درخواست واردات گل از استان اصفهان را دارند.

وی با بیان این که استان مرکزی در تولید گل‌های زینتی بسیار پیشتاز و با کیفیت است، ادامه داد: در استان اصفهان نخستین مرکز تولید بذر و نشاء گل کشور راه‌اندازی شده است.

آقاداوودی با اشاره به اینکه طول مدت تولید نشا و بذر دوماه است و در هر دوره یک میلیون بذر و نشاء تولید و توزیع می‌شود، گفت: با راه‌اندازی این مرکز واردات بذر و نشاء به کمترین میزان خود رسیده است.

وی افزود: شهرستان‌های خمین و محلات در استان مرکزی و شهرستان‌های اصفهان، تیران و کرون، شهرضا، دهاقان و خمینی شهر بزرگترین تولیدکنندگان گل و گیاهان زینتی در کشور هستند.

در استان اصفهان ۴ هکتار گلخانه گل و گیاهان زینتی وجود دارد.