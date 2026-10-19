به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نخستین اظهارنامه صادراتی یک واحد تولیدی دارای مجوز سازمان منطقه آزاد مازندران با استفاده از سازوکار گواهی تولید ثبت شد؛ محموله‌ای شامل ۴۲۵ تن کنجاله سویا و ۱۰۰ تن روغن خام سویا که برای ارسال به بازار‌های هدف آماده شده است.

امین افقی، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد مازندران، با اشاره به این دستاورد گفت: ثبت این اظهارنامه، گامی در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت ظرفیت‌های تجاری منطقه آزاد مازندران است.

وی افزود: این واحد تولیدی با واردات مواد اولیه و فرآوری تخصصی آن در محدوده منطقه آزاد، محصولاتی با ارزش افزوده تولید کرده و اکنون در مسیر صادرات به یکی از کشور‌های همسایه قرار دارد.

افقی با تأکید بر توسعه صادرات و صادرات مجدد با بهره‌گیری از مشوق‌ها و معافیت‌های مناطق آزاد در سه محدوده این منطقه گفت: ایجاد ارزش افزوده برای واحد‌های تولیدی از اولویت‌های سازمان است و استفاده از سازوکار گواهی تولید می‌تواند به تسهیل رویه‌های اداری و حمایت از شرکت‌هایی کمک کند که زنجیره تأمین خود را از واردات مواد خام تا تولید و صادرات تکمیل می‌کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران ادامه داد: توسعه این الگو می‌تواند به افزایش توان رقابتی محصولات منطقه در بازار‌های بین‌المللی و ایجاد اشتغال تخصصی در محدوده منطقه و استان کمک کند.

وی در پایان گفت: نخستین تریلر این محموله روز گذشته به کشور مقصد رسید و سازمان منطقه آزاد مازندران با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، از تکرار این الگو به‌وسیله دیگر سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان منطقه حمایت خواهد کرد.