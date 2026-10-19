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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران از آمادهسازی نخستین محموله صادراتی این منطقه با استفاده از سازوکار گواهی تولید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نخستین اظهارنامه صادراتی یک واحد تولیدی دارای مجوز سازمان منطقه آزاد مازندران با استفاده از سازوکار گواهی تولید ثبت شد؛ محمولهای شامل ۴۲۵ تن کنجاله سویا و ۱۰۰ تن روغن خام سویا که برای ارسال به بازارهای هدف آماده شده است.
امین افقی، مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره سازمان منطقه آزاد مازندران، با اشاره به این دستاورد گفت: ثبت این اظهارنامه، گامی در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت ظرفیتهای تجاری منطقه آزاد مازندران است.
وی افزود: این واحد تولیدی با واردات مواد اولیه و فرآوری تخصصی آن در محدوده منطقه آزاد، محصولاتی با ارزش افزوده تولید کرده و اکنون در مسیر صادرات به یکی از کشورهای همسایه قرار دارد.
افقی با تأکید بر توسعه صادرات و صادرات مجدد با بهرهگیری از مشوقها و معافیتهای مناطق آزاد در سه محدوده این منطقه گفت: ایجاد ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی از اولویتهای سازمان است و استفاده از سازوکار گواهی تولید میتواند به تسهیل رویههای اداری و حمایت از شرکتهایی کمک کند که زنجیره تأمین خود را از واردات مواد خام تا تولید و صادرات تکمیل میکنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران ادامه داد: توسعه این الگو میتواند به افزایش توان رقابتی محصولات منطقه در بازارهای بینالمللی و ایجاد اشتغال تخصصی در محدوده منطقه و استان کمک کند.
وی در پایان گفت: نخستین تریلر این محموله روز گذشته به کشور مقصد رسید و سازمان منطقه آزاد مازندران با اتخاذ سیاستهای حمایتی، از تکرار این الگو بهوسیله دیگر سرمایهگذاران و تولیدکنندگان منطقه حمایت خواهد کرد.