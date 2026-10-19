طرح چهار بانده کردن محور دارلک - ترشکان با گذشت چند سال از آغاز عملیات اجرایی، هنوز به بهره‌برداری نرسیده است؛ مسیری مهم که تکمیل آن برای ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در جنوب آذربایجان غربی ضرورت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، طرح چهار بانده کردن محور دارلک _ ترشکان با گذشت چند سال از آغاز عملیات اجرایی، هنوز به بهره‌برداری نرسیده است؛ موضوعی که با توجه به تردد خودرو‌های سنگین، کندی عبور و مرور و ضرورت ارتقای ایمنی جاده، به یکی از مطالبات رانندگان و ساکنان منطقه تبدیل شده است.

محور دارلک - ترشکان به دلیل تردد خودرو‌های سواری و سنگین، از مسیر‌های مهم ارتباطی و ترانزیتی جنوب آذربایجان غربی به شمار می‌رود.

این مسیر همچنین با رفت‌وآمد روزانه ساکنان روستا‌های واقع در محدوده آن ارتباط مستقیم دارد و ایمن‌سازی و بهبود شرایط تردد در آن، از مطالبات مردم منطقه است.

محور دارلک - ترشکان بخشی از کریدور بزرگراهی شمال‌غرب کشور محسوب می‌شود و تکمیل آن می‌تواند در تسهیل تردد و بهبود ارتباطات جاده‌ای منطقه نقش مؤثری داشته باشد.

با توجه به اهمیت این مسیر، تسریع در رفع موانع اجرایی و تکمیل طرح چهار بانده کردن محور دارلک - ترشکان، مطالبه‌ای است که رانندگان و ساکنان جنوب آذربایجان غربی از مسئولان مربوطه دارند.