استاندار آذربایجان‌غربی تپه و روستای حسنلو در شهرستان نقده را از ظرفیت‌های ارزشمند تمدنی و گردشگری منطقه دانسته و گفت: خواستار قرار گرفتن این مجموعه تاریخی در اولویت برنامه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پس از افتتاح بارگاه شمس تبریزی در خوی هستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی در جلسه شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به ضرورت تداوم روند احیای آثار تاریخی و فرهنگی استان، افزود: ظرفیت‌های میراثی آذربایجان‌غربی باید از وضعیت کم‌توجهی گذشته خارج شده و با برنامه‌ریزی هدفمند، به فرصت‌هایی برای توسعه گردشگری و معرفی پیشینه تمدنی منطقه تبدیل شوند.

وی با طرح پیشنهاد توجه به حسنلو پس از تکمیل و افتتاح بارگاه شمس تبریزی، خاطرنشان کرد: هم‌افزایی مدیریت آذربایجان‌غربی و وزارت میراث‌فرهنگی برای پیشبرد طرح‌های فرهنگی و گردشگری ضروری است.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان توسعه گردشگری تاریخی و فرهنگی را فرصتی برای صیانت از میراث گذشتگان، معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده استان و تقویت زمینه‌های رونق اقتصادی دانسته و افزود: توجه ملی به حسنلو می‌تواند در کنار ظرفیت‌هایی همچون بارگاه شمس تبریزی، جایگاه تاریخی و فرهنگی آذربایجان‌غربی را بیش از پیش برجسته کند.