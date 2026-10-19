به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ورزش زورخانه ای؛ آیینی باستانی و نماد فروتنی، جوانمردی و رشادت ایرانیان که حالا قرار است در مدارس قزوین جان تازه ای بگیرد. در قالب طرح شهید سعید طوقانی، ورزش زورخانه ای احیا و استعدادهای برتر ورزشی در میان دانش آموزان شناسایی می شود.

این طرح به یاد شهید سعید طوقانی نامگذاری شده است؛ نوجوانی مستعد که در اوایل دهه ۶۰ با کسب بازوبند طلای کشور در رشته ورزش زورخانه ای، آینده ای درخشان را رقم زده بود، اما در سال ۱۳۶۳ و در عملیات بدر به آرزوی دیرینه اش رسید و به شهادت رسید.

مسئولان ورزش و آموزش و پرورش استان قزوین امیدوارند این طرح، ضمن نهادینه کردن فرهنگ پهلوانی و منش نیکوکاری در میان دانش آموزان، بستری مناسب برای کشف و پرورش استعدادهای نوجوانان در عرصه ملی و بین المللی فراهم کند.

ورزش زورخانه ای که هم اکنون به عنوان میراث معنوی ایران در فهرست جهانی نیز ثبت شده است، با تلفیق اصول اخلاقی و قهرمانی می تواند نقش مؤثری در تربیت نسلی سالم، مومن و شایسته داشته باشد.