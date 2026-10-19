شهردار خرمشهر با اشاره به وجود ۶۳۵ هکتار زمین خالی در محدوده شهر، تخلیه مکرر نخاله‌های ساختمانی را از چالش‌های مدیریت شهری دانست و از ادامه عملیات روزانه پاکسازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛شهروندخبرنگاران با ارسال تصاویری به تحریریه خبرگزاری صداوسیما، از انباشت نخاله‌های ساختمانی و وضعیت نامناسب آسفالت برخی خیابان‌ها و معابر پرتردد خرمشهر ابراز نارضایتی و درخواست پیگیری کردند.

موضوع را از دامون عبداللهی زاده ، شهردار خرمشهر پیگیر شدیم .

وی با اشاره به تداوم انباشت نخاله‌های ساختمانی در برخی مناطق شهر گفت: شهرداری به‌صورت روزانه عملیات جمع‌آوری نخاله‌ها را انجام می‌دهد، اما تخلیه مجدد نخاله‌ها از سوی برخی افراد سبب می‌شود این مشکل پس از مدت کوتاهی دوباره تکرار شود.

وی با بیان اینکه وجود زمین‌های خالی متعدد، نظارت و پاکسازی این مناطق را دشوار کرده است، افزود: بخش قابل توجهی از این زمین‌ها دارای مالکیت حقیقی، حقوقی یا ورثه‌ای هستند و در برخی موارد به محل تخلیه غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی تبدیل شده‌اند.

شهردار خرمشهر با اشاره به وجود ۶۳۵ هکتار زمین خالی در محدوده شهر گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده برای مقابله با تخلفات، برخوردهای قانونی تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است.

عبداللهی زاده از شهروندان خواست از تخلیه نخاله‌های ساختمانی و رهاسازی زباله در زمین‌های خالی خودداری کنند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به واحد اجرائیات شهرداری اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای پاکسازی محل و برخورد با متخلفان انجام شود.

پاسخ شهردار به مطالبه شهروندان درباره آسفالت معابر

شهردار خرمشهر ، در پاسخ به مطالبات شهروندان درباره وضعیت نامناسب آسفالت برخی معابر گفت: شهرداری در سال گذشته بیش از یک میلیون مترمربع آسفالت‌ریزی انجام داده است و بهسازی معابر با توجه به اولویت‌های اجرایی و درخواست‌های شهروندان دنبال می‌شود.

وی با اشاره به خرابی‌های موضعی آسفالت در برخی نقاط شهر افزود: شکستگی لوله‌های آب و وجود رطوبت از جمله عواملی هستند که می‌توانند موجب تخریب آسفالت شوند؛ از این رو، پیش از اجرای آسفالت باید علت اصلی خرابی برطرف شود.

عبداللهی زاده تأکید کرد: رسیدگی به وضعیت معابر و رفع مشکلات موجود با توجه به شرایط و اولویت‌های اجرایی در دستور کار شهرداری قرار دارد.