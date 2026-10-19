به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در نشست شورای راهبردی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت تداوم مسیر احیای آثار تاریخی استان پس از افتتاح بارگاه شمس تبریزی، پیشنهاد کرد حسنلو به‌عنوان برنامه بعدی در کانون توجه وزارتخانه قرار گیرد که با موافقت سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همراه شد.

پس از تکمیل و افتتاح بارگاه شمس تبریزی در خوی، نگاه‌ها به سوی یکی دیگر از گنجینه‌های تاریخی آذربایجان‌غربی، تپه و روستای حسنلو در شهرستان نقده دوخته شده است؛ منطقه‌ای با پیشینه تمدنی کهن و ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و گردشگری که می‌تواند فصل تازه‌ای از معرفی میراث فرهنگی استان را رقم بزند.

افتتاح بارگاه شمس تبریزی نشان داد که با هم‌افزایی مدیریتی و پیگیری مستمر می‌توان ظرفیت‌های مغفول‌مانده فرهنگی را دوباره به جریان توسعه بازگرداند و اکنون حسنلو، با پیشینه تمدنی و آثار شاخص خود می‌تواند در ادامه این مسیر، به یکی از محور‌های مهم توسعه گردشگری تاریخی و فرهنگی آذربایجان‌غربی تبدیل شود.