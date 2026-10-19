به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مراسم رونمایی تازه‌ترین آثار انتشارات ۲۷ بعثت با موضوع زندگی‌نامه شهدای دفاع مقدس، جنگ‌های دوازده‌روزه و چهل‌روزه و مقاومت فلسطین، در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.در این آئین ۱۴ عنوان کتاب جدید دفاع مقدس رونمایی شد. این ۱۴ کتاب عبارتند از:

کتاب صبح بی پایان نوشته زهرا خدایی که به زندگینامه شهید مدافع حرم، محمد تقی ارغوانی می‌پردازد.

کتاب حکایت محسن نوشته منصوره لسان طوسی که به زندگینامه شهید محسن گلستانی می‌پردازد.

کتاب آقامرتضی، نوشته آزاده جعفری که به زندگینامه شهید مرتضی خانجانی فرمانده گردان کمیل لشگر ۲۷ محمد رسول الله می‌پردازد.

کتاب ناصرالدین به قلم محمدتقی عزیزیان زمانه که به زندگینامه شهید ناصرالدین باغانی است.

کتاب نامزد ترور به قلم معصومه محمدی که روایت زندگی شهید احمد اسکندری قائم مقام لشکر ۲۷ محمد رسول الله می‌پردازد.

کتاب قصه‌ای برای حلما به قلم مونس عبدی زاده درباره زندگینامه شهید مدافع حرم میثم نجفی می‌پردازد.

کتاب پنجره‌ای در انتهای خیابان به قلم معصومه جواهری و ساره موسایی که به زندگینامه شهید مدافع حرم مهران خالدی می‌پردازد.

کتاب مار در سایه بلوط به قلم محمدعلی سپهر داستانی در بستر جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴ است.

کتاب نگهبان درخت زیتون، به قلم علی الله سلیمی رمان نوجوان درباره مقاومت ملت فلسطین است.

کتاب تنهاترین دختر جهان نوشته مریم کوثری هنرمند که رمان نوجوان درباره مقاومت ملت فلسطین علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی است.

کتاب زندگی غیرمعمولی به قلم انوشه میرمرعشی که درباره خاطرات سوده امانی از مبارزان قبل از انقلاب است.

کتاب قاب عکسی از یک اندوه به قلم جواد کلاته عربی است. این کتاب مجموعه روایت‌هایی از مواجهه اهالی قلم با خبر شهادت امام خامنه‌ای است.

کتاب ایستگاه آخر به قلم مرتضی طیبی و احمد قماشچی که به روایتی از طولانی‌ترین بمباران در هشت سال جنگ تحمیلی می‌پردازد.

کتاب ماجرای علی و دوستانش به قلم مازیار حاتمی است. این کتاب کودک داستانی برگرفته از اتفاقات واقعی دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه است.

تازه‌ترین آثار این انتشارات، مجموعه‌ای از روایت‌های مستند و داستانی درباره جنگ و مقاومت را شامل می‌شود که از زندگی‌نامه شهدای دفاع مقدس تا روایت جنگ‌های دوازده‌روزه و چهل‌روزه و داستان‌هایی با موضوع مقاومت فلسطین را در بر می‌گیرد.

این آثار به دوره‌های مختلفی از تاریخ معاصر می‌پردازند و روایت‌هایی از سال‌های دفاع مقدس، جنگ‌های تحمیلی اخیر علیه ایران و تحولات فلسطین را در قالب زندگی‌نامه، مستند و داستان ارائه می‌کنند.

انتشارات ۲۷ بعثت با انتشار این مجموعه، بخشی از تجربه‌ها و رخدادهای مرتبط با جنگ و مقاومت را در قالب آثار مکتوب روایت کرده است.

مراسم رونمایی از تازه‌ترین آثار انتشارات ۲۷ بعثت عصر امروز با حضور مسئولان لشکری و کشوری در سالن همایش خلیج‌فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.