تیم ملی والیبال نشسته ایران برای نمایشی مقتدرانه و عبور از سد تمام رقبا و ثبت پنجمین قهرمانی متوالی در قاره کهن با صف آرایی مقابل تایلند رقابت‌های خود در بازی‌های پاراآسیایی را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال نشسته ایران برای کسب پنجمین عنوان قهرمانی پیاپی در تاریخ بازی‌های پاراآسیایی و تداوم سلطه ۱۶ ساله بر این رقابت‌ها از گوانگجو ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۶ ناگویا فردا رقابت‌های خود را در ناگویا آغاز می‌کند.

کادر فنی و ملی‌پوشان تأکید دارند که این رقابت ها، بخشی از برنامه‌ریزی جامع تیم برای تداوم سلطه جهانی و حفظ آمادگی حداکثری برای میادین پارالمپیک و مسابقات قهرمانی جهان است.

موفقیت‌های والیبال نشسته در بازی‌های پاراآسیایی:

گوانگجو ۲۰۱۰: مدال طلا

اینچئون ۲۰۱۴: مدال طلا

جاکارتا ۲۰۱۸: مدال طلا

هانگژو ۲۰۲۲: مدال طلا