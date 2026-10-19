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تیم ملی والیبال نشسته ایران برای نمایشی مقتدرانه و عبور از سد تمام رقبا و ثبت پنجمین قهرمانی متوالی در قاره کهن با صف آرایی مقابل تایلند رقابتهای خود در بازیهای پاراآسیایی را آغاز میکند.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال نشسته ایران برای کسب پنجمین عنوان قهرمانی پیاپی در تاریخ بازیهای پاراآسیایی و تداوم سلطه ۱۶ ساله بر این رقابتها از گوانگجو ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۶ ناگویا فردا رقابتهای خود را در ناگویا آغاز میکند.
کادر فنی و ملیپوشان تأکید دارند که این رقابت ها، بخشی از برنامهریزی جامع تیم برای تداوم سلطه جهانی و حفظ آمادگی حداکثری برای میادین پارالمپیک و مسابقات قهرمانی جهان است.
موفقیتهای والیبال نشسته در بازیهای پاراآسیایی:
گوانگجو ۲۰۱۰: مدال طلا
اینچئون ۲۰۱۴: مدال طلا
جاکارتا ۲۰۱۸: مدال طلا
هانگژو ۲۰۲۲: مدال طلا