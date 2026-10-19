در نخستین روز از بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن، الهام صالحی، بانوی ورزشکار خوزستانی در ماده پرتاب نیزه به مدال طلا دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن و در نخستین روز از این بازی‌ها در رشته پارادوومیدانی، الهام صالحی، بانوی ورزشکار خوزستانی در ماده پرتاب نیزه کلاس F ۵۴ به مدال طلا دست یافت.

الهام صالحی با رکورد ۱۶.۴۴ متر بر سکوی نخست ایستاد و معصومه تورانی با رکورد ۱۴.۹۹ متر صاحب مدال نقره شد.

این کسب عنوان نخستین مدال ورزشکاران خوزستانی در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا می‌باشد.