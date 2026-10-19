به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مهمترین خبر‌های ورزشی ۲۷ مهر ۱۴۰۵ استان یزد بدین شرح است:

قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی با درخشش بازیکنان یزدی

در رقابت‌های بین المللی بلاروس، تیم ملی فوتبال ساحلی در دیدار پایانی ۵-۱ از سد میزبان گذشت و قهرمان شد که داوود شکری و محمد علی مختاری دو گل این دیدار را به ثمر رساندند. در پایان این رقابت‌ها محمد علی مختاری به عنوان آقای گل و سید محمد داستان به عنوان بهترین دروازه بان این رقابت‌ها انتخاب شد.

درخشش ووشوکاران استان یزد با کسب ۹ مدال رنگارنگ

در مسابقات ووشوی قهرمانی کشور سبک وینگ، چون در تهران تیم ده نفره استان یزد صاحب یک طلا، ۴ نقره و ۴ برنز شدند.

نوجوانان فوتسالیست بافقی گام اول را محکم برداشتند

در روز اول مسابقات لیگ برتر فوتسال زیر ۱۶ سال کشور تیم پردیس بافق ۳-۱ از سد مس سونگون ورزقان گذشت.

در مسابقات پرس سینه ایمیدرو و شرکت‌های تابعه در سیرجان محمود رضا عرف از تیم چادرملوی اردکان در ورزن منفی ۱۲۵ کیلوگرم قهرمان شد.