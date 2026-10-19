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از قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی با درخشش بازیکنان یزدی تا درخشش ووشوکاران یزدی را در بسته خبرهای ورزشی ۲۷ مهر ۱۴۰۵ استان یزد ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مهمترین خبرهای ورزشی ۲۷ مهر ۱۴۰۵ استان یزد بدین شرح است:
قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی با درخشش بازیکنان یزدی
در رقابتهای بین المللی بلاروس، تیم ملی فوتبال ساحلی در دیدار پایانی ۵-۱ از سد میزبان گذشت و قهرمان شد که داوود شکری و محمد علی مختاری دو گل این دیدار را به ثمر رساندند. در پایان این رقابتها محمد علی مختاری به عنوان آقای گل و سید محمد داستان به عنوان بهترین دروازه بان این رقابتها انتخاب شد.
درخشش ووشوکاران استان یزد با کسب ۹ مدال رنگارنگ
در مسابقات ووشوی قهرمانی کشور سبک وینگ، چون در تهران تیم ده نفره استان یزد صاحب یک طلا، ۴ نقره و ۴ برنز شدند.
نوجوانان فوتسالیست بافقی گام اول را محکم برداشتند
در روز اول مسابقات لیگ برتر فوتسال زیر ۱۶ سال کشور تیم پردیس بافق ۳-۱ از سد مس سونگون ورزقان گذشت.
در مسابقات پرس سینه ایمیدرو و شرکتهای تابعه در سیرجان محمود رضا عرف از تیم چادرملوی اردکان در ورزن منفی ۱۲۵ کیلوگرم قهرمان شد.