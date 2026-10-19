به گزارش خبرگزاری صدا و سیما انوشیروان محسنی‌بندپی همچنین اعلام کرد: در نشست تخصصی امروز دوشنبه ۲۷ مهر، جشنواره اسب اصیل ترکمن و رویداد گردشگری ورزشی هوایی «هما» نیز با توجه به ظرفیت‌ها و امتیازات کسب‌شده، از سطح استانی به سطح منطقه‌ای ارتقا یافتند.

وی اظهار کرد: ارتقای سطح رویداد‌های گردشگری متناسب با ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مناطق، یکی از مسیر‌های مؤثر برای تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری، افزایش مشارکت ذی‌نفعان و تقویت جایگاه مقاصد گردشگری کشور است.

بندپی با تأکید بر جایگاه فرهنگی استان گلستان و تنوع قومی، آیینی و هنری آن تصریح کرد: جشنواره اقوام گلستان فرصتی برای معرفی میراث زنده ایران، بازنمایی جلوه‌های همزیستی فرهنگی و تقویت تعاملات میان‌فرهنگی است. برگزاری این رویداد در سطح بین‌المللی می‌تواند زمینه معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های فرهنگی کشور، توسعه گردشگری رویدادمحور و تقویت دیپلماسی فرهنگی را فراهم کند.