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در نشست بررسی راهکارهای تأمین سوخت جایگزین نانواییهای دوگانهسوز، بر آمادگی زمستانی نانواییهای مازندران تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نشست بررسی راهکارهای تأمین سوخت جایگزین نانواییهای دوگانهسوز، به میزبانی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت مازندران و با حضور علیجاننژاد مدیرکل صمت استان، سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران و دبیر کارگروه گندم، آرد و نان استان، معاونان و مدیران دستگاههای مرتبط، نمایندگان اتحادیههای خبازان و شرکتهای تأمین و توزیع گاز برگزار شد.
در این نشست، راهکارهای تأمین سوخت جایگزین، رفع موانع احتمالی و افزایش آمادگی نانواییها برای تداوم پخت نان در فصل زمستان بررسی شد. پرداخت ۵ میلیارد تومان تسهیلات برای تأمین موتور برق نانواییها، درخواست ۵ میلیارد تومان تسهیلات دیگر برای خرید سیلندر گاز و ثبتنام نانواییهای دوگانهسوز گازوئیلی از یکم تا دهم آبانماه، از مهمترین محورهای مطرحشده بود.
جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار نان مردم در همه شرایط، از حمایتها و پیگیریهای استاندار مازندران، در زمینه تأمین تسهیلات مورد نیاز نانواییها قدردانی کرد و بر ضرورت هماهنگی دستگاههای مسئول و رفع موانع تأمین سوخت جایگزین تأکید داشت.