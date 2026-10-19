به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نشست بررسی راهکار‌های تأمین سوخت جایگزین نانوایی‌های دوگانه‌سوز، به میزبانی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت مازندران و با حضور علیجان‌نژاد مدیرکل صمت استان، سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران و دبیر کارگروه گندم، آرد و نان استان، معاونان و مدیران دستگاه‌های مرتبط، نمایندگان اتحادیه‌های خبازان و شرکت‌های تأمین و توزیع گاز برگزار شد.

در این نشست، راهکار‌های تأمین سوخت جایگزین، رفع موانع احتمالی و افزایش آمادگی نانوایی‌ها برای تداوم پخت نان در فصل زمستان بررسی شد. پرداخت ۵ میلیارد تومان تسهیلات برای تأمین موتور برق نانوایی‌ها، درخواست ۵ میلیارد تومان تسهیلات دیگر برای خرید سیلندر گاز و ثبت‌نام نانوایی‌های دوگانه‌سوز گازوئیلی از یکم تا دهم آبان‌ماه، از مهم‌ترین محور‌های مطرح‌شده بود.

جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار نان مردم در همه شرایط، از حمایت‌ها و پیگیری‌های استاندار مازندران، در زمینه تأمین تسهیلات مورد نیاز نانوایی‌ها قدردانی کرد و بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول و رفع موانع تأمین سوخت جایگزین تأکید داشت.