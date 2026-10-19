در پی عملکرد موفق مدیریت حفظ نباتات آذربایجان‌غربی در کنترل آفات عمومی به‌ویژه ملخ، سازمان حفظ نباتات کشور دو دستگاه سمپاش پیشرفته ULV را به ناوگان این استان اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، این تجهیزات نوین با هدف افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های روز در مبارزه با عوامل خسارت‌زا به استان ملحق شده است. در همین راستا، دوره‌ای آموزشی با حضور کارشناس ارشد سازمان حفظ نباتات کشور جهت راه‌اندازی، کالیبراسیون و بهره‌برداری بهینه از این دستگاه‌ها برای مسئولان حفظ نباتات شهرستان‌ها و کارشناسان ستادی در ارومیه برگزار شد.

همچنین در ادامه این دوره، آموزش‌های تکمیلی درباره شیوه‌های نوین کار با سایر سمپاش‌های ناوگان استان جهت ارتقای دانش فنی نیرو‌های عملیاتی و افزایش اثربخشی سم‌پاشی‌ها ارائه شد.

استفاده از سمپاش‌های ULV به‌دلیل کاهش چشمگیر مصرف آب، سرعت عمل بالا و پوشش‌دهی مناسب، گامی مهم در راستای مدیریت پایدار و حفاظتی بخش کشاورزی استان به‌شمار می‌رود.