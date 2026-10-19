همزمان با ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، آیین تجلیل از پرستاران استان مرکزی با حضور مسئولان استانی در اراک برگزار شد؛ مراسمی برای پاسداشت تلاش‌های بی‌وقفه سپیدپوشان عرصه سلامت که در خط مقدم مراقبت از بیماران، جلوه‌هایی از ایثار و مسئولیت‌پذیری را به نمایش می‌گذارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی در این مراسم، پزشکی و پرستاری را دو حرفه مکمل و لازم و ملزوم یکدیگر دانست و گفت: پرستاری در فرهنگ اسلامی، افزون بر بُعد مادی و حرفه‌ای، از جایگاه معنوی و ارزش اخروی برخوردار است.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با اشاره به فداکاری پرستاران در شرایط دشوار، نجات جان بیماران در سخت‌ترین موقعیت‌ها را جلوه‌ای از ایثار، تعهد و مسئولیت‌پذیری این قشر عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به نقش بانوان در خانواده و جامعه افزود: پرستاری و مراقبت از فرزندان نیز از جلوه‌های خدمت و فداکاری بانوان است و زنان زینب‌گونه ایران اسلامی با روحیه ایثار و ازخودگذشتگی، این مسئولیت ارزشمند را بر عهده دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز در این مراسم گفت: حدود دو هزار پرستار در مراکز درمانی استان مرکزی مشغول خدمت‌رسانی به بیماران هستند.

نظری، قدردانی از تلاش‌ها و خدمات پرستاران را از اهداف برگزاری این مراسم دانست و با اشاره به دشواری‌ها و مسئولیت‌های حرفه پرستاری، بر ضرورت توجه به بهبود وضعیت معیشتی این قشر تأکید کرد.

در پایان این مراسم، از جمعی از پرستاران استان مرکزی به پاس تلاش‌ها و خدمات ارزشمند آنان در مسیر حفظ سلامت جامعه و مراقبت از بیماران تجلیل شد.