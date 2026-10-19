حزب الله لبنان به مقامات این کشور هشدار داده در حالی که آمریکا تلاش می‌کند کشور را با حربه خلع سلاح به سوی رویارویی داخلی سوق دهد، ادامه سیاست همراهی دیگر ممکن نیست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ روزنامه الاخبار نوشت: حزب الله لبنان به مقامات این کشور هشدار داده در حالی که آمریکا تلاش می‌کند کشور را با حربه خلع سلاح به سوی رویارویی داخلی سوق دهد، ادامه سیاست همراهی دیگر ممکن نیست.

به نوشته این روزنامه لبنانی، مقاومت تاکید کرده مرحله خویشتن داری در برابر این اقدامات و فشار‌ها به پایان رسیده است.

الاخبار نوشت: این فشار‌ها دیگر به کارزار‌های سیاسی محدود نمی شود، بلکه به اقدامات میدانی با هدف بازداشت مسئولانی از حزب الله یا یورش به مکان‌هایی به بهانه مشکوک بودن به استفاده از آنها به عنوان انبار سلاح کشیده شده است.

دور جدید مذاکرات مستقیم میان رژیم صهیونیستی و دولت لبنان امروز در فلوریدای آمریکا برگزار می‌شود.