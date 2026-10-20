به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علیرضا مختاری همامی که ۲ نشان نقره و برنز پارا المپیک و ۲ نشان طلا، یک نقره و یک برنز بازی‌های پارا آسیایی را در کارنامه حرفه‌ای و ورزشی خود دارد حالا به دنبال پنجمین و ششمین نشان خوشرنگ خود در مسابقات پرتاب وزنه و دیسک بازی‌های پارا آسیایی ژاپن است.

ورزشکار پر افتخار ورزش کشورمان در یک سال اخیر سخت و پرفشار تلاش کرده و آماده است تا با حریفان قدرتمند آسیایی رقابت کند و به سکوی قهرمانی این رقابت‌ها برسد.

قهرمان ارزنده ورزش ایران عزیز در رقابت‌های پاراآسیایی ناگویای ژاپن روز سه شنبه ۲۸ مهر در پرتاب دیسک و چهارشنبه ۲۹ مهر در پرتاب وزنه برای کسب نشان به مصاف رقبا خواهد رفت.