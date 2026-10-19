به علت توسعه شبکه، فردا ۲۸ مهر جریان گاز در روستای علی اکبر شهرستان اهواز قطع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شرکت گاز خوزستان اعلام کرد: به منظور توسعه شبکه جدید گازرسانی، جریان گاز روستای علی اکبر، (واقع در اتوبان مدرس) فردا روز سه شنبه ۲۸ مهرماه ساعت ۷ صبح تا ۲۰ همان روز قطع خواهد شد.

در این اطلاعیه از مشترکان این منطقه درخواست شده است در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.