به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سومین رویداد «هم‌تا» با محوریت اجرای طرح دریافت لیست معوق کارفرمایان و هوشمندسازی اجرائیات برگزار شد. این نشست با حضور نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، تعاون، اصناف و صنایع و به‌صورت ویدئوکنفرانس با مدیران کل استان‌ها همراه بود، راهکارهای جدید برای گره‌گشایی از مسائل ذینفعان تشریح شد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، از فراهم شدن امکان دریافت لیست‌های معوق ناشی از شرایط جنگ‌ها و تنش‌های دفاع مقدس 12 روزه و سوم از خرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ خبر داد.

وی با بیان اینکه یک میلیون و ۵۴۸ هزار نفرماه حق‌بیمه در ۱۳ هزار کارگاه که بیش از ۵۰ نفر کارگر دارند، پرداخت نشده است، گفت: «کارفرمایان مشمول این طرح فرصت دارند تا پایان مهرماه با پرداخت حداقل ۵۰ درصد مانده معوقه و حداکثر در ۲ قسط، بدهی خود را تسویه کرده و سوابق بیمه‌ای کارکنان را تکمیل کنند. همچنین امکان بیمه‌پردازی برای فروردین و اردیبهشت سال قبل نیز فراهم شده است



محمدی افزود: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح، حذف فرآیندهای زمان‌بر اداری است. پیش از این، پس از تسویه بدهی، فرآیند مکاتبات دستی با بانک‌ها برای رفع مسدودی حساب کارفرمایان طولانی بود. اکنون با هوشمندسازی اجراییات، این فرآیند به‌صورت کاملاً الکترونیکی و غیرحضوری انجام می‌شود و کارفرمایان نیازی به مراجعه به شعب بانک‌ها ندارند.

تغییر رویکرد به سمت هوشمندسازی و تسهیلگری



سجاد احمدوند، سرپرست قائم‌مقامی سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر منطق معقول و حفظ منافع طرفین گفت: طرح هم‌تا بر اساس خلق ارزش مشترک و تسهیل امور ذینفعان پیاده‌سازی شده است. اولویت ما رسیدگی به مسائل مورد انتظار شرکای اجتماعی و اتاق‌های سه‌گانه است و انتظار می‌رود ادارات کل استان‌ها در اجرای این طرح‌های تسهیلگر اهتمام ویژه داشته باشند.

سپس دامون خدابنده، رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تغییر روش ها در وصول مطالبات سازمان گفت: رویکرد فعلی، هوشمندسازی و مکانیزاسیون یکپارچه است. امروز ۳۸۰ سرویس از سازمان به دستگاه‌های دیگر ارائه و ۱۶۰ سرویس از آن‌ها دریافت می‌شود که سامانه متمرکز اجراییات نیز به شبکه بانکی کشور متصل شده است.