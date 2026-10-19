میدان میوه و تره‌بار مهاباد روزانه محل عرضه و خرید و فروش حدود ۵۰ تن کالا، میوه و تره‌بار است؛ مرکزی که محصولات کشاورزی ارسالی از سراسر کشور در آن عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، میدان میوه و تره‌بار مهاباد به‌عنوان یکی از مراکز اصلی خرید و فروش محصولات کشاورزی و کالا‌های اساسی در منطقه، روزانه میزبان عرضه و دادوستد حدود ۵۰ تن کالا، میوه و تره‌بار است.

در این میدان، محصولات و محموله‌های مختلف از سراسر کشور برای عرضه و فروش به دست خریداران می‌رسد و بخش قابل توجهی از نیاز بازار منطقه از این طریق تأمین می‌شود.

همچنین کشاورزان و تولیدکنندگان مهاباد و شهر‌های اطراف، محصولات خود به‌ویژه تولیدات بومی را برای عرضه و فروش به این میدان می‌آورند؛ موضوعی که نقش این مرکز را در توزیع محصولات کشاورزی و ارتباط میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان پررنگ کرده است.