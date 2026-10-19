به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نفیسه طوسی در جریان بازدید مسئولان واحدهای حفظ نباتات شهرستان‌ها از انسکتاریوم ارومیه ضمن تشریح گام‌به‌گام فرایند تولید زنبورهای براکون و تریکوگراما و تشریح زیرساخت‌ها و فعالیت‌های فنی این مرکز افزود: اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی برای مقابله با آفات نباتی نمایان است و جایگزینی روش‌های شیمیایی با عوامل کنترل بیولوژیک و توسعه احداث انسکتاریوم در شهرستان‌های استان ضروری است.

وی با اشاره به دستاوردهای اخیر این واحد اظهار کرد :در سال جاری، عملیات کنترل بیولوژیک با استفاده از حشرات مفید در مزارع استان با موفقیت به اجرا درآمده و بستر مناسب برای گسترش این روش فراهم شده است.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از کارشناسان شهرستانی خواست با حمایت جدی از متقاضیان احداث انسکتاریوم، زمینه توسعه تولیدات بیولوژیک و ارتقای سلامت محصولات کشاورزی را در سراسر استان فراهم سازند.

انسکتاریوم، حشره‌خانه یا فضای تخصصی کنترل‌شده و مجهز است که برای نگهداری، پرورش، مطالعه و گاهی نمایش حشرات و سایر بندپایان طراحی شده است.

به گزارش ایرنا آذربایجان‌غربی با دارا بودن ۸۴۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و تولید سالانه ۶.۵ میلیون تن انواع محصولات زراعی، باغی و دامی، یکی از قطب‌های مهم کشاورزی در کشور به شمار می‌رود.

در سال‌های اخیر و همزمان با چالش‌های بحران کم‌آبی، سیاست‌های کلان سازمان جهاد کشاورزی استان بر محور تغییر الگوی کشت، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری (به‌ویژه آبیاری تحت فشار و قطره‌ای در اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه)، ترویج کشاورزی حفاظتی و کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی متمرکز شده است.

در این راستا، اجرای طرح‌های مبارزه بیولوژیک و کنترل تلفیقی آفات (IPM) با استفاده از حشرات مفید نظیر زنبورهای تریکوگراما و براکون در مزارع استان، گام بلندی در جهت تولید محصولات سالم و ارگانیک، حفظ محیط‌زیست و ارتقای امنیت غذایی محسوب می‌شود که همواره مورد توجه کارشناسان و بهره‌برداران بخش کشاورزی قرار داشته است.