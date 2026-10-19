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مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: مبارزه بیولوژیک از اولویتهای جهاد کشاورزی استان بوده و در این راستای یکهزار و ۵۵۰ هکتار مزرعه تحت پوشش حشرات مفید قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نفیسه طوسی در جریان بازدید مسئولان واحدهای حفظ نباتات شهرستانها از انسکتاریوم ارومیه ضمن تشریح گامبهگام فرایند تولید زنبورهای براکون و تریکوگراما و تشریح زیرساختها و فعالیتهای فنی این مرکز افزود: اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای بومی برای مقابله با آفات نباتی نمایان است و جایگزینی روشهای شیمیایی با عوامل کنترل بیولوژیک و توسعه احداث انسکتاریوم در شهرستانهای استان ضروری است.
وی با اشاره به دستاوردهای اخیر این واحد اظهار کرد :در سال جاری، عملیات کنترل بیولوژیک با استفاده از حشرات مفید در مزارع استان با موفقیت به اجرا درآمده و بستر مناسب برای گسترش این روش فراهم شده است.
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از کارشناسان شهرستانی خواست با حمایت جدی از متقاضیان احداث انسکتاریوم، زمینه توسعه تولیدات بیولوژیک و ارتقای سلامت محصولات کشاورزی را در سراسر استان فراهم سازند.
انسکتاریوم، حشرهخانه یا فضای تخصصی کنترلشده و مجهز است که برای نگهداری، پرورش، مطالعه و گاهی نمایش حشرات و سایر بندپایان طراحی شده است.
به گزارش ایرنا آذربایجانغربی با دارا بودن ۸۴۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و تولید سالانه ۶.۵ میلیون تن انواع محصولات زراعی، باغی و دامی، یکی از قطبهای مهم کشاورزی در کشور به شمار میرود.
در سالهای اخیر و همزمان با چالشهای بحران کمآبی، سیاستهای کلان سازمان جهاد کشاورزی استان بر محور تغییر الگوی کشت، توسعه سامانههای نوین آبیاری (بهویژه آبیاری تحت فشار و قطرهای در اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه)، ترویج کشاورزی حفاظتی و کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی متمرکز شده است.
در این راستا، اجرای طرحهای مبارزه بیولوژیک و کنترل تلفیقی آفات (IPM) با استفاده از حشرات مفید نظیر زنبورهای تریکوگراما و براکون در مزارع استان، گام بلندی در جهت تولید محصولات سالم و ارگانیک، حفظ محیطزیست و ارتقای امنیت غذایی محسوب میشود که همواره مورد توجه کارشناسان و بهرهبرداران بخش کشاورزی قرار داشته است.