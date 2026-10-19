از استاندارد صنایع دستی حصیربافی میناب و ویژگی‌ها و آیین کار به شماره ۲۰۶۰۵ رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان گفت: تدوین این استاندارد گامی مهم در مسیر سامان‌دهی، ارتقای کیفیت و معرفی بهتر صنایع‌دستی بومی استان است.

عادل شهرزاد افزود: باید زمینه‌ای فراهم شود تا محصولات صنایع‌دستی علاوه بر ارزش هنری و فرهنگی، در زندگی روزمره مردم نیز جایگاه داشته باشند و استفاده از این محصولات در بخش‌های مختلف زندگی گسترش یابد.

وی گفت: تدوین استاندارد ملی برای حصیربافی میناب، قدم اولیه و ارزشمندی در مسیر هویت‌بخشی به این هنر بومی، ارتقای کیفیت تولیدات و فراهم‌کردن زمینه معرفی آن در سطح ملی است.

شهرزاد افزود: استانداردسازی می‌تواند به حفظ اصول اصیل تولید، ایجاد انسجام در کیفیت محصولات و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان کمک کند.

وی گفت: این مسیر باید با شناسایی ظرفیت‌های بومی و تدوین استاندارد‌های موردنیاز برای رشته‌های شاخص استان ادامه پیدا کند تا محصولات صنایع‌دستی هرمزگان با هویت مشخص و کیفیت قابل‌اعتماد در بازار‌های ملی معرفی شوند.

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مدیرکل استاندارد هرمزگان نیز گفت: استانداردسازی صنایع‌دستی و محصولات بومی می‌تواند زمینه معرفی ظرفیت‌های هرمزگان در سطح کشور را فراهم کند و به شناخته‌شدن هرچه بیشتر این تولیدات کمک کند.

مجید زارع‌زاده افزود: تدوین استاندارد ملی حصیر و دست‌بافته‌های بندری با تمرکز بر حصیربافی میناب، گامی برای مشخص‌شدن اصول و ضوابط این هنر بومی و ارتقای جایگاه آن است.