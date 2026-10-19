اساتید و پژوهشگران دانشگاه‌های استان مرکزی با قرار گرفتن در فهرست یک و دو درصد دانشمندان برتر جهان، بار دیگر توان علمی، ظرفیت پژوهشی و نقش دانشگاه‌های این استان را در تولید علم و پیشرفت دانش جهانی به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ درخشش اساتید و پژوهشگران دانشگاه‌های استان مرکزی در فهرست یک و دو درصد دانشمندان برتر جهان، جلوه‌ای از توانمندی علمی و ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه‌های این استان در عرصه بین‌المللی است.

قرار گرفتن نام اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان در این فهرست، حاصل سال‌ها فعالیت علمی و پژوهشی، انتشار مقالات علمی و اثرگذاری در حوزه‌های مختلف دانش است؛ دستاوردی که جایگاه دانشگاه‌های استان مرکزی را در عرصه علم و پژوهش برجسته می‌کند.

این موفقیت، علاوه بر تقویت اعتبار علمی مراکز دانشگاهی استان، نشان‌دهنده ظرفیت نیروی انسانی متخصص و نقش مؤثر پژوهشگران در توسعه مرز‌های دانش و پیشرفت علمی کشور است.

در شرایطی که علم و فناوری از مؤلفه‌های مهم توسعه و اقتدار کشور‌ها به شمار می‌روند، حضور پژوهشگران استان مرکزی در جمع دانشمندان برتر جهان، بیانگر ظرفیت ارزشمند این استان برای نقش‌آفرینی بیشتر در عرصه‌های علمی و بین‌المللی است.