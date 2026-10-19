به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ حمیدرضا کریم زاده با تاکید بر اینکه شهروندان از پارک اتومبیل در نقاط خلوت و کم نور خودداری کنند، افزود: شهروندان حتی الامکان از پارکینگ عمومی استفاده کنند. معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس استان یزد، اظهار داشت: اگر شهروندان امکان توقف در پارکینگ را ندارند به نصب تجهیزات ایمنی و بازدارنده برای جلوگیری از سرقت اقدام کنند.

سرهنگ کریم زاده یادآور شد: شهروندان اتومبیل خود را به وسایل و تجهیزات ایمنی ضد سرقت از قبیل قفل پدال، قفل فرمان و کلاچ و ترمز، سوئیچ مخفی و... مجهز کرده و هنگام ترک اتومبیل از کلیه وسایل بازدارنده و هشدار دهنده استفاده کنند. معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس استان یزد افزود: شهروندان در توقف‌های کوتاه مدت شیشه اتومبیل خود را بالا برده و درب‌ها را قفل کرده و از گذاشتن اشیای قیمتی داخل اتومبیل خودداری کنند.

وی، افزود: شهروندان چنانچه اتومبیل خود را در پارکینگ منزل یا داخل حیاط پارک می‌کنند، درب‌های آن را قفل کرده و سوئیچ را روی ماشین نگذارند و هنگامی که اتومبیل خود را به منظور گرم شدن و سایر موارد روشن می‌کند اتومبیل را به حال خود رها نکنند.