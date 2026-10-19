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معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس استان یزد: شهروندان هشدارهای پلیس در خصوص پیشگیری از سرقت داخل خودرو را جدی بگیرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ حمیدرضا کریم زاده با تاکید بر اینکه شهروندان از پارک اتومبیل در نقاط خلوت و کم نور خودداری کنند، افزود: شهروندان حتی الامکان از پارکینگ عمومی استفاده کنند. معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس استان یزد، اظهار داشت: اگر شهروندان امکان توقف در پارکینگ را ندارند به نصب تجهیزات ایمنی و بازدارنده برای جلوگیری از سرقت اقدام کنند.
سرهنگ کریم زاده یادآور شد: شهروندان اتومبیل خود را به وسایل و تجهیزات ایمنی ضد سرقت از قبیل قفل پدال، قفل فرمان و کلاچ و ترمز، سوئیچ مخفی و... مجهز کرده و هنگام ترک اتومبیل از کلیه وسایل بازدارنده و هشدار دهنده استفاده کنند. معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس استان یزد افزود: شهروندان در توقفهای کوتاه مدت شیشه اتومبیل خود را بالا برده و دربها را قفل کرده و از گذاشتن اشیای قیمتی داخل اتومبیل خودداری کنند.
وی، افزود: شهروندان چنانچه اتومبیل خود را در پارکینگ منزل یا داخل حیاط پارک میکنند، دربهای آن را قفل کرده و سوئیچ را روی ماشین نگذارند و هنگامی که اتومبیل خود را به منظور گرم شدن و سایر موارد روشن میکند اتومبیل را به حال خود رها نکنند.