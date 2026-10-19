مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از صادرات بیش از ۱۰۲ هزار تن گوجه‌فرنگی و پیاز تولیدی این استان در شش‌ماهه نخست امسال به کشور‌های مختلف خبر داد.

صادرات بیش از ۱۰۲ هزار تن گوجه‌فرنگی و پیاز از فارس به کشور‌های خارجی

صادرات بیش از ۱۰۲ هزار تن گوجه‌فرنگی و پیاز از فارس به کشور‌های خارجی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسن کشاورز مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۸۶ هزار و ۲۰۰ تن گوجه‌فرنگی و ۱۶ هزار و ۲۰۰ تن پیاز حاصل از تلاش بهره‌برداران شهرستان‌های مختلف استان فارس به کشور‌های امارات، پاکستان، عراق و سایر بازار‌های هدف صادر شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی فارس در تولید محصولات صیفی افزود: این حجم از صادرات، نشان‌دهنده توانمندی استان در تولید این محصولات و پاسخ‌گویی به تقاضای بازار‌های برون‌مرزی است.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: توسعه مبادلات تجاری در این حوزه، علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی برای فعالان زنجیره ارزش، نقشی اساسی در صیانت از درآمد کشاورزان، ارزآوری برای کشور و تثبیت حضور محصولات ایرانی در بازار‌های بین‌المللی دارد.