همایش پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت هفته تربیت بدنی با حضور خانواده‌ها و دانش‌آموزان در جزیره هرمز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مهدی نوبانی رئیس ورزش‌های همگانی استان هرمزگان در حاشیه این همایش گفت: این برنامه در قالب طرح صبح و نشاط در هرمز مقتدر برگزار شد و ادامه آن در بندر خمیر و شهرستان میناب نیز برنامه‌ریزی شده است.

اصغر رنجبری رئیس اداره ورزش و جوانان هرمز، هدف از برگزاری این همایش را ترویج ورزش همگانی، ارتقای سلامت جامعه، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت روحیه همدلی و مشارکت خانوادگی عنوان کرد.

این همایش از برنامه ورزش و مردم شبکه سه به صورت زنده پخش شد.

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