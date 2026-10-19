به گزارش خبرگزاری صدا و سیما جشنواره مردمی فیلم عمار در هفدهمین دوره خود، بار دیگر از هنرمندان، فیلم‌سازان و روایتگران دعوت می‌کند تا دوربین‌هایشان را به سوی حقیقت، مردم، مقاومت و پیشرفت ایران بگیرند و روایتگر قصه‌هایی باشند که نباید ناگفته بمانند.

محور‌های موضوعی این دوره:

بعثت خونخواهی و امام شهید

نهضت جهانی مستضعفین و گذار به نظم جدید جهانی

اقلیت تسلیم‌طلب و دفاع مقدس سوم

آرمان روح‌الله و عدالت

رویای ایرانی و جنگ اقتصادی

حافظه ملی و جنگ فرهنگی

دژ دانش و بخش ویژه «ملتِ مبعوث»

مهلت ثبت‌نام و تحویل آثار: ۳۰ آبان است.