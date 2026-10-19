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دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار، فراخوان هفدهمین دوره این جشنواره را در بخشهای «رقابتی»، «فیلمِ ما (نهضت فیلمسازان نوجوان)»، «اکران مردمی» و «جوایز مردمی» منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما جشنواره مردمی فیلم عمار در هفدهمین دوره خود، بار دیگر از هنرمندان، فیلمسازان و روایتگران دعوت میکند تا دوربینهایشان را به سوی حقیقت، مردم، مقاومت و پیشرفت ایران بگیرند و روایتگر قصههایی باشند که نباید ناگفته بمانند.
محورهای موضوعی این دوره:
بعثت خونخواهی و امام شهید
نهضت جهانی مستضعفین و گذار به نظم جدید جهانی
اقلیت تسلیمطلب و دفاع مقدس سوم
آرمان روحالله و عدالت
رویای ایرانی و جنگ اقتصادی
حافظه ملی و جنگ فرهنگی
دژ دانش و بخش ویژه «ملتِ مبعوث»
مهلت ثبتنام و تحویل آثار: ۳۰ آبان است.