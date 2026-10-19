به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام اداره کل ورزش و جوانان خوزستان، پس از درخشش خیره‌کننده ورزشکاران خوزستانی در بازی‌های آسیایی ناگویا، روند پرداخت پاداش‌های نقدی مدال‌آوران استان، که پیش‌تر از سوی مسئولان ورزش خوزستان وعده داده شده بود، با موفقیت به پایان رسید.

در این راستا، مبالغ تعیین‌شده برای پاداش‌ها، شامل ۷۰۰ میلیون تومان برای مدال طلا، ۴۰۰ میلیون تومان برای مدال نقره و ۲۰۰ میلیون تومان برای مدال برنز، به طور کامل و طبق روال اداری به حساب ورزشکاران واریز شد.

امین میرزاده و علیرضا عبدولی در رشته کشتی فرنگی (طلا)، رضا میرباقری در رشته کبدی (نقره) و سالار منجی در رشته بسکتبال (برنز) مدال آوران خوزستانی در این دوره از بازی‌های آسیایی ناگویا بودند.

در ۴ سال گذشته بیش از ۲۰ میلیاردتومان پاداش مدال آوری طی مراسمات مختلف تجلیل به ورزشکاران، مربیان و داوران خوزستانی توسط اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان پرداخت شده است.