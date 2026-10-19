نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک، در مراسم یادبود شهیده مهسا طاهری، تکریم شهدای نخبه را پاسداشت جایگاه علم و سرمایه‌های ملی دانستند و بر معرفی سیره این شهدا به نسل جوان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت‌الاسلام باقرزاده، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک، در مراسم یادبود شهیده مهسا طاهری، این شهید نخبه را از سرمایه‌های ارزشمند علمی و ملی کشور دانست و گفت: تکریم شهیده مهسا طاهری، در حقیقت تجلیل از جایگاه علم و نخبگان علمی و دانشگاهی است که سنگربانان اصلی کشور به شمار می‌روند.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی الگو‌های علمی و انقلابی به نسل جوان، پاسداشت یاد و نام شهدای نخبه را گامی مهم در ترویج فرهنگ علم‌آموزی، تعهد و ایثار دانست.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی، نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: نخبگان کشور با تأسی به سیره شهدا، تعهد خود را به انقلاب و نظام اسلامی نشان می‌دهند و در مسیر پیشرفت و اعتلای ایران اسلامی گام برمی‌دارند.

وی با تأکید بر اهمیت معرفی چهره‌های برجسته علمی به دانشجویان افزود: شناساندن شخصیت و مسیر زندگی شهیده مهسا طاهری به نسل جوان، می‌تواند زمینه الگوبرداری دانشجویان از سیره شهدا و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و خدمت به کشور را فراهم کند.