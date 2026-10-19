محصولی متفاوت که با تأمین دشوار بذر از خارج کشور و تلاش یک کشاورز، وارد مرحله کشت آزمایشی در کلات نادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کلات گفت: برای نخستین‌بار کشت برنج سیاه در سطح ۲ هزار مترمربع از اراضی شالیزاری روستای کریم‌آباد بخش هزارمسجد انجام شده است.

مجید بهشتی افزود: بذر این رقم برنج با دشواری از خارج کشور تأمین شد و مهندس هادی یوسفی، کشت آن را در شهرستان کلات آغاز کرد. این اقدام می‌تواند فرصتی برای بررسی امکان تولید ارقام جدید برنج و تنوع‌بخشی به محصولات کشاورزی منطقه باشد.

وی با اشاره به ظرفیت شالیزار‌های این شهرستان ادامه داد: کلات نادر حدود یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار شالیزار دارد و برنج دم‌سیاه از ارقام شناخته‌ شده و مهم منطقه به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر نیز برنج طارم به سبد تولیدات شهرستان اضافه شده است و اکنون کشت برنج سیاه، تجربه‌ای تازه در زمینه تنوع ارقام برنج محسوب می‌شود.

بهشتی با اشاره به ویژگی‌های برنج سیاه گفت: این برنج به دلیل داشتن رنگدانه‌های طبیعی آنتوسیانین، رنگ تیره و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی دارد برنج سیاه، به‌ویژه در شکل سبوس‌دار، می‌تواند منبعی از فیبر غذایی و برخی مواد معدنی باشد و از نظر تغذیه‌ای با برنج سفید تفاوت‌هایی دارد.

وی افزود: میزان عملکرد، کیفیت محصول و سازگاری این رقم با شرایط آب‌وهوایی و اقلیمی شهرستان، از موضوعاتی است که باید در جریان کشت و ارزیابی میدانی بررسی شود.

وی تأکید کرد: کشت این محصول در سطح ۲ هزار مترمربع، در گام نخست یک تجربه جدید است و تصمیم‌گیری درباره توسعه سطح زیرکشت آن باید بر اساس نتایج تولید، کیفیت محصول، نیاز‌های کشت و صرفه اقتصادی انجام شود.

وی بیان کرد: در صورت موفقیت این تجربه و اثبات سازگاری برنج سیاه با شرایط منطقه، امکان بررسی توسعه کشت آن در سال‌های آینده وجود خواهد داشت.

کشت آزمایشی برنج سیاه در شالیزار‌های کریم‌آباد، در کنار ارقام دم‌سیاه و طارم، گامی تازه در مسیر بررسی ظرفیت‌های متنوع تولید برنج در شهرستان کلات نادر است.