فرمانده انتظامی لاهیجان از کشف ۶ هزار و ۲۸۰ کیلوگرم نهاده دامی احتکارشده به ارزش سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ شریف رحیمی گفت: در راستای مبارزه با احتکار کالا، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی قضائی و همراهی نماینده اداره تعزیرات حکومتی از چند واحد صنفی و انبار بازدید کردند.

وی افزود: در بازرسی از یکی از انبارها، ۱۵۷ گونی انواع نهاده دامی بدون ثبت در سامانه‌های مربوطه کشف شد.

متهم ۴۷ ساله این پرونده پس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.