به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران با پنج ورزشکار در پیکار‌های قهرمانی آسیا شرکت کرده است.

ندا شهسواری، مهشید اشتری، ستایش ایلوخانی، الینا رحیمی و فاطمه یاری با مربیگری عاطفه کریمی در این رقابت‌ها حضور دارند. اشتری و ایلوخانی با تجربه حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا، به رقابت‌های قهرمانی آسیا هم اعزام شده‌اند.

ایران در نخستین مسابقه خود در بخش تیمی امروز (دوشنبه ۲۷ مهر) مقابل قزاقستان سه بر ۲ برنده شد. ملی پوشان در بخش‌های انفرادی، دو نفره، تیمی و تیمی ترکیبی در این مسابقات به میدان می‌روند.

ملی پوشان برای حضور در میدان آسیایی هفت مرحله اردوی تدارکاتی داخلی و خارجی را سپری کردند.

پیکار‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا ۲۷ مهر تا سوم آبان در تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود. بانوان ایران پارسال در این مسابقات رده یازدهم را کسب کرده است.