مستند «عروس لبنان» که به روایت ابعاد گوناگون زندگی نخستین بانوی شهید راه قدس معصومه کرباسی می‌پردازد، در مجموعه سینمایی تارخ شیراز نمایش داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مستند «عروس لبنان» که به روایت ابعاد گوناگون زندگی نخستین بانوی شهید راه قدس می‌پردازد، به مناسبت سالگرد شهادت معصومه کرباسی، در مراسمی در مجموعه سینمایی تارخ شیراز به نمایش درآمد.

رئیس حوزه هنری فارس در آیین اکران این اثر اظهار داشت: این مستند روایتگر زندگی بانو معصومه کرباسی، دختر شیرازی است که عروس خانواده‌ای لبنانی شد و در کنار همسرش، رضا عواضه از نیرو‌های مؤثر حزب‌الله، به فیض شهادت نائل شد.

بخش عمده‌ای از تولید مستند «عروس لبنان» در کشور لبنان انجام گرفته و شامل مصاحبه‌هایی است که از سوی فرزندان، خواهر و مادر همسر این بانوی مجاهد تهیه شده است.

گفتنی است این زوج مجاهد، بیست‌ و هشتم مهرماه ۱۴۰۳ در منطقه جونیه لبنان به شهادت رسیدند.