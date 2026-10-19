مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان از اجرای بیش از ۶۲۰ برنامه فرهنگی، ورزشی و عمرانی در هفته تربیت بدنی و ورزش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید بنی‌تمیم ضمن تبریک و گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش به جامعه پرافتخار ورزش استان، اظهار کرد: این هفته فرصتی ارزشمند برای پاسداشت جایگاه ورزش، قدردانی از تلاش‌های ورزشکاران، مربیان، داوران، پیشکسوتان و فعالان این عرصه و همچنین تبیین نقش ورزش در ارتقای سلامت، نشاط و پویایی جامعه است.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این هفته تصریح کرد: امسال بیش از ۶۲۰ برنامه در حوزه‌های مختلف ورزش همگانی، روستایی و عشایری، قهرمانی، فرهنگی و عمرانی در دستور کار اداره کل ورزش و جوانان استان، ادارات شهرستانی و هیات‌های ورزشی قرار گرفته است. تلاش کرده‌ایم این برنامه‌ها با نگاهی متوازن و با توجه به ظرفیت‌ها و نیاز‌های مناطق مختلف استان طراحی شوند تا اقشار گوناگون جامعه، از شهروندان شهر‌های بزرگ تا ساکنان مناطق روستایی و عشایری، از فرصت‌های ورزشی بهره‌مند شوند.

مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان ادامه داد: برگزاری چندین جشنواره بزرگ فرهنگی و ورزشی، ورزش همگانی و خانوادگی در اقصی‌نقاط خوزستان، تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، برگزاری رویداد‌های ورزشی استانی توسط هیات‌های ورزشی و ده‌ها برنامه شاخص دیگر در شهرستان‌های خوزستان، از جمله برنامه‌های این هفته است که با هدف توسعه ورزش، شناسایی استعداد‌های جدید و تقویت نشاط و همدلی در جامعه برگزار می‌شوند.

بنی تمیم از افتتاح ۱۹ طرح عمرانی ورزشی در سطح استان به مناسبت هفته تربیت بدنی خبر داد و گفت: افتتاح سالن‌های چند منظوره کیانشهر اهواز، منصوریه بهبهان و بلوار قدس اهواز و بازگشت به چرخه و بهره برداری سالن‌های ورزشی بانوان اروندکنار، تختی رامهرمز و چند منظوره ملاثانی و افتتاح خانه جوان هویزه از مهمترین طرح‌های عمرانی هستند که در این هفته تقدیم مردم عزیز خوزستان خواهد شد.

وی افزود: همچنین افتتاح چند زمین چمن طبیعی و مصنوعی و پایان عملیات و افتتاح روشنایی چند زمین ورزش محلات از دیگر طرح‌های عمرانی هستند که آیین بهره برداری از آنها به مناسبت هفته تربیت بدنی انجام می‌شود.