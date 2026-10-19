به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، رئیس مرکز بهداشت گیلان در مراسم آغاز طرح کشوری فلوراید تراپی «پویش دو دو تا، یادت نره» که با همکاری اداره کل آموزش‌وپرورش استان در مدرسه شاهد دخترانه نسیبه رشت برگزار شد، در گفتگویی صمیمی با دانش‌آموزان، اهمیت سلامت دندان‌ها را توضیح داد و گفت: برخورداری از دندان‌های سالم می‌تواند در سلامت عمومی بدن بسیار تأثیر بگذارد.

سید مهدی سلیمانی با تشویق کودکان حاضر در مراسم به مسواک‌زدن و مصرف غذا‌های مقوی و دوری از مصرف فست‌فود‌ها افزود: اگر بتوانیم مصرف شیرینی و شکلات را به حداقل برسانیم و غذا‌های مقوی دست‌پخت مادران را به‌جای چیپس و پفک در مدارس جایگزین کنیم و همین‌طور با مسواک‌زدن حداقل دو بار در طول شبانه‌روز به مدت دو دقیقه سلامت دهان و دندان‌هایمان را حفظ کنیم، مطمئناً در سال‌های عمر با بیماری‌های کمتری مواجه خواهیم شد.

در ادامه‌ی مراسم، امیر سراجی معاون تربیت‌بدنی و سلامت اداره کل آموزش‌وپرورش استان هم همکاری با حوزه‌ی بهداشت دانشگاه در استان را بسیار ارزشمند برشمرد و گفت : توجه به سلامت دهان و دندان در سنین کودکی می‌تواند تضمین‌کننده‌ی سلامت دندان‌ها در سنین بالاتر باشد.

رئیس گروه سلامت دهان و دندان معاونت هم در این مراسم با تشریح اهمیت دندان شماره‌ی ۶ به دانش‌آموزان گفت: دندان شماره‌ی ۶ اولین دندان آسیابی بزرگ دهان است که پشت آخرین دندان‌شیری رشد می‌کند.

دکتر رضا قرباندوست افزود: برای سلامت دندان‌ها باید حداقل روزی دو بار و هر بار به مدت ۲ دقیقه به روش درست و با دقت در طول شبانه‌روز مسواک زد.

وی با تاکید بر اهمیت وارنیش فلوراید گفت: درصورتی‌که دو بار برای دانش‌آموزان در سال فلوراید تراپی انجام شود تخریب دندان‌ها تا ۴۰ درصد کاهش می‌یابد.

در ادامه‌ی این مراسم، فلوراید تراپی برای دانش‌آموزان انجام شد.