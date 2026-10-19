از توسعه حملونقل پاک تا برگزاری جشنهای مردمی در دیار آفتاب
هفته اراک با بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی، هنری و عمرانی
شهردار اراک از تدارک بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی، هنری و عمرانی به مناسبت روز و هفته اراک خبر داد و گفت: راهاندازی اتوبوسهای برقی، توسعه زیرساختهای حملونقل پاک و برگزاری همایش ۵۰ هزار نفری جانفدا از مهمترین برنامههای این هفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
علیرضا محمودی، شهردار اراک، در حاشیه نشست خبری روز اراک با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای گرامیداشت این مناسبت گفت: بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی، هنری و عمرانی با هدف معرفی ظرفیتهای شهر، افزایش نشاط اجتماعی و توسعه خدمات شهری تدارک دیده شده است.
وی افزود: راهاندازی اتوبوسهای برقی، ایجاد زیرساختهای شارژ ناوگان برقی، برگزاری همایش ۵۰ هزار نفری جانفدا و اجرای برنامههای موسیقی از جمله برنامههای شاخص روز و هفته اراک است.
شهردار اراک با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی این شهر و جایگاه مفاخر آن گفت: مدیریت شهری تلاش کرده است با طراحی برنامههای متنوع برای گروههای مختلف مردم، زمینه حضور گستردهتر خانوادهها در فضاهای عمومی و تقویت نشاط و پویایی اجتماعی را فراهم کند.
محمودی همچنین توسعه زیرساختها و امکانات شهری را از اولویتهای مدیریت شهری دانست و افزود: اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی با هدف ارتقای رفاه شهروندان دنبال میشود و مشارکت و همراهی مردم میتواند روند توسعه و آبادانی اراک را شتاب بخشد.