شهردار اراک از تدارک بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی، هنری و عمرانی به مناسبت روز و هفته اراک خبر داد و گفت: راه‌اندازی اتوبوس‌های برقی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاک و برگزاری همایش ۵۰ هزار نفری جان‌فدا از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته است.

هفته اراک با بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی، هنری و عمرانی

هفته اراک با بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی، هنری و عمرانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ علیرضا محمودی، شهردار اراک، در حاشیه نشست خبری روز اراک با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای گرامیداشت این مناسبت گفت: بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی، هنری و عمرانی با هدف معرفی ظرفیت‌های شهر، افزایش نشاط اجتماعی و توسعه خدمات شهری تدارک دیده شده است.

وی افزود: راه‌اندازی اتوبوس‌های برقی، ایجاد زیرساخت‌های شارژ ناوگان برقی، برگزاری همایش ۵۰ هزار نفری جان‌فدا و اجرای برنامه‌های موسیقی از جمله برنامه‌های شاخص روز و هفته اراک است.

شهردار اراک با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی این شهر و جایگاه مفاخر آن گفت: مدیریت شهری تلاش کرده است با طراحی برنامه‌های متنوع برای گروه‌های مختلف مردم، زمینه حضور گسترده‌تر خانواده‌ها در فضا‌های عمومی و تقویت نشاط و پویایی اجتماعی را فراهم کند.

محمودی همچنین توسعه زیرساخت‌ها و امکانات شهری را از اولویت‌های مدیریت شهری دانست و افزود: اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی با هدف ارتقای رفاه شهروندان دنبال می‌شود و مشارکت و همراهی مردم می‌تواند روند توسعه و آبادانی اراک را شتاب بخشد.