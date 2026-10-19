سازمان بهزیستی و انجمن جامعه شناسی ایران در خصوص تقویت توسعه فعالیت‌های اجتماع‌محور، تحلیل داده‌های اجتماعی و همکاری در اجرای بانک زمان و محله محوری تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بهزیستی کشور و انجمن جامعه‌شناسی ایران با حضور سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور و شیرین احمدنیا رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار شد. در این نشست توسعه فعالیت‌های اجتماع‌محور، تقویت شبکه داوطلبان، تحلیل داده‌های اجتماعی و همکاری در اجرای آزمایشی و ارزیابی طرح بانک زمان از محور‌های مورد تأکید دو طرف بود.

سیدجواد حسینی در این نشست با تأکید بر اهمیت نگاه جامعه‌شناختی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری گفت: جامعه‌شناسی با نگاهی کل‌نگر به نظام‌ها و پدیده‌های اجتماعی امروز به‌شدت مورد نیاز سازمان‌هاست. مطالعات جامعه‌شناختی درباره مسائل روز ایران نیز روند مطلوبی داشته و سازمان بهزیستی ظرفیت‌های گسترده‌ای برای همکاری با انجمن جامعه‌شناسی ایران دارد.

وی با اشاره به توسعه فعالیت‌های محله‌محور در سازمان بهزیستی گفت: یکی از عرصه‌هایی که به همکاری جامعه‌شناسان نیاز دارد، فعالیت‌های محله‌محور است؛ حوزه‌ای که با تغییرات اساسی در پارادایم حکمرانی ارتباط دارد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به سامان‌دهی نزدیک به سه هزار محله برای اجرای برنامه‌های محله‌محور گفت: احیای ظرفیت محلات کار دشواری است، چون در سال‌های گذشته بسیاری از پیوند‌ها و کارکرد‌های اجتماعی محلات تضعیف شده‌اند. در این مسیر تسهیلگران اجتماع‌محور نقش مهمی دارند و سازمان بهزیستی نیز در این حوزه از ظرفیت گسترده‌ای برخوردار است.

وی افزود: در فراخوان سازمان برای مشارکت در فعالیت‌های داوطلبانه محله‌ای، ۳۷۰ هزار نفر اعلام آمادگی کردند. توسعه شبکه داوطلبان به‌عنوان یکی از راهبرد‌های سازمان انتخاب شده و برای ایجاد نقش‌های مشخص و استفاده مؤثر از ظرفیت آنان، فعالیت‌های داوطلبانه در ۱۱ قلمرو دسته‌بندی شده است. در این برنامه ۱۵ فعالیت اجتماع‌محور سازمان بهزیستی ارائه شده است. همچنین برای سامان‌دهی و نظام‌مند کردن فعالیت‌های محله‌محور طرح بانک زمان در دستور کار قرار گرفته است.

حسینی با تأکید بر نقش دانش کاربردی جامعه‌شناسی در ارتقای عملکرد سازمان بهزیستی گفت: داده‌های سامانه‌های ۱۲۳ و ۱۴۸۰ به تحلیل داده‌پژوهانه و بررسی روند‌های اجتماعی نیاز دارند. بهره‌گیری از ظرفیت انجمن جامعه‌شناسی می‌تواند در تحلیل این داده‌ها و شناخت دقیق‌تر مسائل اجتماعی مؤثر باشد. در قالب برنامه سلام محله، ۸۴۰ پاتوق مهر و گفت‌و‌گو برای حضور سالمندان و فراهم کردن زمینه تعامل اجتماعی و آموزش آنان ایجاد شده است.

وی با اشاره به محور‌های پیشنهادی برای همکاری مشترک با انجمن جامعه‌شناسی ایران، خواستار بررسی دقیق‌تر ظرفیت‌های طرح بانک زمان، ۱۵ فعالیت اجتماع‌محور و آثار مورد انتظار از اجرای این برنامه‌ها شد.

همکاری جامعه‌شناسان در اجرای بانک زمان

شیرین احمدنیا، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران با تأکید بر ضرورت تبیین زمینه‌های مشترک همکاری گفت: انجمن جامعه‌شناسی ایران ظرفیت‌های علمی و تخصصی مناسبی برای کمک به تحقق اهداف سازمان بهزیستی دارد و در حال حاضر ۴۰ گروه علمی و تخصصی در حوزه‌های مختلف جامعه‌شناسی در این انجمن فعالیت می‌کنند. برای حرکت از فعالیت‌های صرفاً نظری به سمت اقدامات عملیاتی، «کمپین اقدام» را راه‌اندازی کردیم و گروه‌های هدف متنوعی از جمله سالمندان، کودکان و نوجوانان، زنان، افراد دارای معلولیت و افرادی را که شغل خود را از دست داده‌اند، در این برنامه مورد توجه قرار دادیم.

وی با اشاره به آشنایی انجمن با طرح بانک زمان سازمان بهزیستی افزود: این طرح یکی از نزدیک‌ترین زمینه‌های همکاری میان دو مجموعه است و انجمن می‌تواند در اجرای آزمایشی و ارزیابی اجتماعی آن مشارکت کند. همچنین طراحی اجتماعی و بومی‌سازی بانک زمان باید با توجه به سه ضلع اصلی آن، یعنی خدمت‌دهنده، خدمت‌گیرنده و نوع خدمات، انجام شود. در همین راستا، می‌توان گروه‌هایی از جامعه‌شناسان متخصص در حوزه‌های توسعه محلی، سالمندی، خانواده، زنان و افراد دارای معلولیت تشکیل داد تا ابعاد مختلف اجرای این طرح بررسی شود.

رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران با تأکید بر ضرورت توجه به عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت داوطلبانه گفت: مسائلی مانند اعتماد اجتماعی، جنسیت، بار مراقبتی و رابطه طبقه اجتماعی با مشارکت داوطلبان باید در طراحی و اجرای این برنامه مورد توجه قرار گیرد. همچنین باید بررسی شود که چگونه می‌توان زمینه ارائه خدمات مناسب به سالمندان و افراد دارای معلولیت را فراهم کرد.

احمدنیا با اشاره به ظرفیت شبکه داوطلبان شکل‌گرفته در کمپین اقدام گفت: از آنجا که گروه‌های هدف این کمپین با بخشی از گروه‌های هدف سازمان بهزیستی همپوشانی دارند، امکان استفاده از ظرفیت داوطلبان در طرح بانک زمان وجود دارد.

وی همراهی و هم‌صحبتی با سالمندان، خرید‌های روزمره، همراهی برای مراجعه به مراکز، آموزش استفاده از تلفن همراه و کتاب‌خوانی را از جمله خدمات کم‌ریسکی برشمرد که می‌توان برای سالمندان و افراد دارای معلولیت در چارچوب این طرح در نظر گرفت.

رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران ارزیابی اجتماعی طرح آزمایشی بانک زمان را ضروری دانست و افزود: می‌توان با بررسی وضعیت پیش و پس از اجرای طرح، تغییرات احتمالی در شاخص‌هایی مانند اعتماد اجتماعی، احساس تعلق به محله و هویت محله‌ای را ارزیابی کرد.