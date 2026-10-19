به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی با ایجاد توطئه و درگیرکردن کشور‌های مختلف در مسائل داخلی برخی کشور‌های دیگر، به دنبال منحرف‌کردن افکار عمومی ازجنایت‌های آنها هستند. این مطلب را امام جمعه مهاباد در نشست شورای اداری مهاباد اعلام کرد و گفت: امروز ایران اسلامی مقتدرتر از هر زمانی آماده دفاع از اسلام در برابر متجاوزگران است.

فرمانده قرارگاه امام سجاد (ع) و سپاه مهاباد هم توسعه و امنیت پایدار را مکمل یکدیگر اعلام وتصریح کرد با مدیریت صحیح، قانون‌مداری، عدالت‌محوری و رفع محرومیت‌ها در نقاط کمتربرخوردارمی توان به توسعه رسید

رئیس دادگستری مهاباد هم در این نشست بر حفاظت از اموال عمومی و بیت‌المال، مقابله با تغییر کاربری اراضی ملی و رعایت پوشش اسلامی در اماکن عمومی تاکید کرد.

جواد بنایی تصریح کرد: با تلاش ادارات جهادکشاورزی و منابع طبیعی این شهرستان ۴۵ پرونده تغییر کاربری حاشیه سد مهاباد به دادگستری این شهرستان ارجاع داده شده است.

فرماندار ویژه مهاباد هم گفت: دولت دوشادوش نیرو‌های مسلح در میدان عمل و خدمت حضور دارد و در حال حاضر تلاش‌‎ها برای تکمیل طرح‌های درمانی، عمرانی و رسیدگی به مطالبات مردم با تمام قوا از طریق مسئولان استانی و کشوری ادامه دارد.

محمدصادق امیرعشایری همچنین از تدوین طرح توجیهی منطقه اقتصادی این شهرستان خبر داد و گفت: تصویب این طرح نیازمند حمایت‌های ویژه است.

امیرعشایری اظهار کرد: شهرستان مهاباد دارای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زیادی در بخش‌های مختلف است و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی می‌تواند به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه بیافزاید.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های رسانه ملی در پیگیری مشکلات مردم تاکید کرد: مسئولان باید برای نشان‌دادن خدمات نظام و حل مطالبات مردم هرچه بیشتر با رسانه ملی تعامل و همکاری داشته باشند.

فرماندار ویژه مهاباد در ادامه از صف‌های طولانی خودرو‌ها برای سوخت‌گیری انتقاد کرد و افزود: با توجه به نیاز شهرستان و حضور مسافران، کارت‌هایی در جایگاه‌ها درنظر گرفته، تا مردم دچار مشکل نشوند.

امیرعشایری همچنین توصیه کرد: مردم برای مصرف بنزین در جایگاه‌ها نیز ابتدا سهمیه سوخت کارت خود را مصرف کنند و در صورت نیاز از کارت‌های سوخت اضطراری جایگاه‌های استفاده کنند.

در پایان این جلسه، ضمن تشریح برنامه‌های اداره‌های خدمات‌رسان، آقای کبودی و ضیایی به عنوان سرپرست جدید شبکه دامپزشکی و اداره تعزیرات حکومتی مهاباد معرفی شدند.