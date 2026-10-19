به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اردوی متصل به اعزام تیم فوتسال بانوان جوان برای حضور در بازی‌های المپیک داکار ۲۰۲۶ از یک آبان در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود.

فاطمه شریف، سرمربی تیم فوتسال جوانان، ۱۲ بازیکن را به اردو فراخواند.

اسامی بازیکنان به شرح زیر است:

فاطمه شکرانی، عسل دهقانی‌نیا، نرگس امیر محسنی، ملینا نیکبخت، حدیث یاری، طناز باقری‌نیا، سارینا زارع حقیقی، نفیسه محمدی، نیایش رحمانی، الناز حسینی‌پور، الینا منصوری، ستایش رضایی

از ۱۲ بازیکن حاضر در اردو، ۱۰ بازیکن پنجم آبان به مسابقات اعزام خواهند شد.

برنامه بازی‌های تیم کشورمان در مرحله مقدماتی:

یکشنبه ۱۰ آبان

ایران - کاستاریکا

سه‌شنبه ۱۲ آبان

ایران - کامرون

پنجشنبه ۱۴ آبان

ایران - ایتالیا