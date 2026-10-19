شهردار شیراز در جلسه شورای اسلامی شهر شیراز با تشریح عملکرد چهارساله مدیریت شهری، از تعریف حدود ۳ هزار طرح عمرانی در این دوره خبر داد و گفت: بخش قابل‌توجهی از این طرح‌ها به پایان رسیده و سایر طرح‌ها نیز در مراحل اجرا قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شهردار شیراز در جلسه شورای اسلامی شهر شیراز با تشریح عملکرد چهارساله مدیریت شهری، از تعریف حدود ۳ هزار طرح عمرانی در این دوره خبر داد و گفت: بخش قابل‌توجهی از این طرح‌ها به پایان رسیده و سایر طرح‌ها نیز در مراحل اجرا قرار دارند.