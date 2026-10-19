به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اکبر صحرایی با اشاره به اینکه این اثر تلاش دارد بخشی از وقایع جنگ ۴۰ روزه را در قالب داستان و با زبانی جهانی روایت کند، افزود: کتاب "میناب ۱۶۸" دربردارنده ۳۰ داستان است که به شهدای مختلف میناب می‌پردازد، از دانش‌آموزان شهید گرفته تا معلمی که اهل میناب نبود، اما در این شهرستان شهید شد.

صحرایی همچنین از انتشار کتاب جدید خود با عنوان "ایل مرد" از سوی روایت فتح خبر داد و گفت: این اثر زندگینامه داستانی شهید هدایت‌الله طیب است؛ روایت جوانی که مسیر زندگی‌اش از دوران دانشجویی و فعالیت‌های سیاسی پیش از انقلاب آغاز می‌شود و در ادامه به میدان مبارزه، دفاع از انقلاب و حضور در جبهه‌های جنگ تحمیلی می‌رسد.

بخش‌هایی از کتاب به دوران حضور طیب در آمریکا و فعالیت‌های دانشجویی او اختصاص دارد؛ دوره‌ای که در شکل‌گیری نگاه سیاسی و اجتماعی او نقش مهمی داشته است. روایت سپس به سال‌های پس از پیروزی انقلاب و حضور او در جبهه می‌رسد؛ جایی که #طیب در قامت یکی از نیرو‌های مؤثر گردان، در کنار دیگر رزمندگان حضور پیدا می‌کند.

در معرفی این اثر آمده است: صحرایی در این کتاب تلاش کرده است زندگی شهید طیب را نه در قالب یک زندگی‌نامه صرفاً گزارشی، بلکه در قالب روایتی داستانی و پرکشش بازسازی کند؛ روایتی که مخاطب را از فضای زندگی و دغدغه‌های این دانشجوی جوان به سال‌های پرالتهاب انقلاب و سپس میدان جنگ می‌برد.