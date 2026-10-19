به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در نشست اعلام برنامه‌های هفته تربیت بدنی و ورزش در استان درباره برنامه‌های شاخص این هفته گفت: افتتاح ۱۰ چمن مصنوعی و کلینیک بازتوانی ورزشی، طرح‌های ورزشی، تجلیل از پیشکسوتان و حمایت از ظرفیت‌های بخش خصوصی از مهمترین آنهاست.

خاکی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۲۹ پروژه ورزشی نیمه‌تمام در استان وجود دارد، اعلام کرد: سه پروژه طی یک ماه گذشته به بهره‌برداری رسیده است.

وی همچنین از جذب اعتبار برای اتمام و احداث پروژه‌های ورزشی در استان خبر داد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان از اختصاص ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع مالی و استانی برای پروژه‌های ورزشی در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: ۱۳ زمین چمن مصنوعی نیز که عملیات اجرای آنها از سال گذشته آغاز شده است، امسال به بهره‌برداری می‌رسند.

خاکی بازسازی چمن مصنوعی فوتبال ورزشگاه ملک‌نیای سنندج در قالب ماده ۲۷ را از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان و اعلام کرد: تجاری‌سازی تعدادی از اماکن ورزشی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

۲۶ مهر تا دوم آبان به‌نام هفته تربیت بدنی و ورزش نامگذاری شده است.