به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار یزد ، گفت: نخستین نمایشگاه و همایش ملی تاب‌آوری، ایمنی، امنیت و پدافند غیرعامل با شعار «پدافند غیرعامل؛ زیرساخت اقتدار ملی و توسعه پایدار» و با هدف تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌های کشور، ارتقای سطح ایمنی و امنیت و معرفی دستاورد‌ها و توانمندی‌های فعالان این حوزه برپا می‌شود.اسماعیل دهستانی افزود: عرضه توانمندی‌ها و دستاورد‌های استان‌های مختلف کشور، معرفی ظرفیت سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و حاکمیتی و معرفی فعالیت‌ها و ظرفیت‌های بخش صنعت و معدن از مهمترین اهداف این نمایشگاه است.وی، از برگزاری یادواره شهدای پدافند غیرعامل کشور و شهدای جنگ ۱۲ روزه و رمضان در شامگاه پنجشنبه ۳۰ مهرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی خبر داد و گفت: از عموم مردم برای حضور در این مراسم دعوت می‌شود.

دهستانی در پایان با تأکید بر اهمیت برگزاری این رویداد ملی، ابراز امیدواری کرد نمایشگاه «یزد پایدار» زمینه‌ساز تبادل تجربیات، توسعه همکاری‌های بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی کشور برای ارتقای تاب‌آوری، ایمنی و امنیت و تقویت فرهنگ پدافند غیرعامل در جامعه باشد.