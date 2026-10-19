المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای دره‌شهر با حضور دانش‌آموزان و با هدف ایجاد شادی و نشاط در فضا‌های آموزشی و شناسایی نخبه‌های ورزشی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این رویداد ورزشی ملی فعالیت خود را در مدارس دره‌شهر آغاز کرده و دانش‌آموزان در قالب آن، در رشته‌های مختلف ورزشی به رقابت می‌پردازند.

در این المپیاد، هشت هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز دره‌شهری در ۱۴ رشته ورزشی و به مدت هفت ماه در ۱۱۷ فضای آموزشی حضور دارند.

هدف اصلی این رویداد، ایجاد شادی و نشاط در فضا‌های آموزشی و شناسایی نخبه‌های ورزشی در میان دانش‌آموزان عنوان شده است.

المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای دره‌شهر با استقبال دانش‌آموزان و مدارس همراه شده و قرار است در طول هفت ماه، رشته‌های مختلف ورزشی در آن دنبال شود.