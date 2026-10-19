نمایندگان کشورمان در رقابت‌های انفرادی بوچیا بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، مقابل حریفان خود نتیجه را واگذار کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، حسین اسماعیلی، ملی پوش کشورمان در رقابت‌های انفرادی بوچیا بازی‌های پاراآسیایی آیچی ناگویا، با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل نماینده کره و سه بر هفت مقابل حریف بحرینی شکست خورد.

مریم ملکی فلاح دیگر نماینده ایران در رقابت‌های بوچیا کلاس Bc۴ بود که او نیز با نتیجه ۱۲ بر صفر مقابل حریفی از چین مغلوب شد.

ندا غائبی فردا سه شنبه ۲۸ مهر مقابل حریفی از تایلند و مریم ملکی فلاح نیز مقابل نماینده‌ای از هنگ کنگ به میدان خواهند رفت.