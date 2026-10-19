مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی از بازدید ۹۸ هزار و ۳۹۰ نفر از موزه‌های استان در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرتضی صفری با اشاره به فعالیت، ۱۰ موزه در آذربایجان‌غربی افزود: مجموع درآمد حاصل از بازدید موزه‌ها و اماکن تاریخی استان از ۱۹ میلیارد ریال فراتر رفته است.

وی با اشاره به سهم مجموعه‌های تاریخی در جذب بازدیدکنندگان اظهار کرد: مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب با ۷۳ هزار و ۲۲۳ بازدیدکننده، بیشترین آمار بازدید را در میان موزه‌ها و اماکن تاریخی استان به خود اختصاص داده است.

صفری همچنین از ثبت پنج اثر ارزشمند موزه‌ای آذربایجان‌غربی در فهرست آثار ملی منقول در شهریور سال جاری خبر داد و گفت: این آثار شامل سه‌پایه برنزی و شیر برنزی دهان‌باز از موزه نقده، کماجدان مسی از موزه خوی، کوزه دارای خط در دور گردن از موزه نقده و یک قالی دستباف ابریشمی از موزه مردم‌شناسی ارومیه است.

وی با تأکید بر اهمیت مستندسازی و ثبت آثار تاریخی و فرهنگی استان بیان کرد: با ثبت این پنج اثر، شمار آثار منقول ثبت‌شده آذربایجان‌غربی در فهرست آثار ملی به ۱۰۵ اثر رسیده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی در ادامه به برنامه‌های حوزه موزه‌ها در سال جاری اشاره کرد و گفت: در این مدت، ۱۰ رویداد و برنامه فرهنگی با محوریت معرفی و پاسداشت میراث تاریخی و فرهنگی برگزار شده است.

وی، برگزاری نمایشگاه مجازی «یک شیء، یک روایت» با محوریت سنگ‌نوشته کیله‌شین، نمایشگاه ۲۰ اثر نقاشی از کاشی‌های تاریخی تخت سلیمان در موزه این مجموعه، نمایشگاه ۱۰ تصویر از میراث جنگ رمضان در موزه صنایع‌دستی استان و نمایشگاه نقاشی «چهره‌های سنگی» را از جمله این برنامه‌ها برشمرد.

صفری همچنین برگزاری مراسم فرهنگی «فرشتگان میناب»، نمایشگاه سوغات و نخستین روزبازار صنایع‌دستی ارومیه در محوطه موزه شهر ارومیه، واقع در بنای تاریخی مدرسه ۲۲ بهمن، را از دیگر برنامه‌های اجراشده در این حوزه عنوان کرد.