سرپرست گروه سلامت دهان و دندان مرکز بهداشت استان یزد با اشاره به بالاتر بودن شاخص پوسیدگی دندان در کودکان ۶ ساله استان یزد نسبت به میانگین کشوری، بر ضرورت آموزش بهداشت دهان و دندان، مراقبت از دندان‌های شیری و تقویت اقدامات پیشگیرانه از سال‌های نخست زندگی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دکتر اسلامی، با اشاره به وضعیت پوسیدگی دندان در کودکان استان یزد اظهار کرد: شاخص پوسیدگی دندان در کودکان ۶ ساله یزد ۶.۶ است، در حالی که این شاخص در کشور ۵.۸ گزارش شده است؛ آماری که ضرورت توجه بیشتر به سلامت دهان و دندان کودکان در این گروه سنی را نشان می‌دهد.وی افزود: شاخص پوسیدگی دندان در کودکان ۱۲ ساله استان یزد ۱.۶ و در کشور ۱.۸ است که نشان‌دهنده وضعیت بهتر استان یزد در این گروه سنی نسبت به میانگین کشوری است.دکتر اسلامی با تأکید بر اهمیت مراقبت از دندان‌های شیری گفت: پیشگیری از پوسیدگی دندان باید از سال‌های نخست زندگی آغاز شود و خانواده‌ها با آموزش عادت‌های صحیح بهداشتی و نظارت بر مراقبت روزانه از دندان‌های کودکان، نقش مهمی در حفظ سلامت دهان و دندان آنان دارند.

دکتر شریفی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نیز آموزش مستمر و رعایت اصول بهداشت فردی را از راهکارهای مؤثر در کاهش مشکلات دندانی دانست و بر ضرورت توجه خانواده‌ها به مراقبت روزانه از دندان‌های کودکان تأکید کرد.بر اساس توصیه‌های بهداشتی، مسواک زدن منظم با خمیردندان حاوی فلوراید، استفاده صحیح از نخ دندان، کاهش مصرف مواد غذایی و نوشیدنی‌های قندی و مراجعه منظم به دندانپزشک از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از پوسیدگی دندان است.همچنین مراجعه به دندانپزشک نباید تنها به زمان بروز درد یا مشاهده پوسیدگی محدود شود؛ چراکه تشخیص زودهنگام مشکلات دندانی و رعایت اصول مراقبتی می‌تواند از پیشرفت پوسیدگی و نیاز به درمان‌های پیچیده‌تر جلوگیری کند.

توجه به سلامت دهان و دندان از دوران کودکی، علاوه بر کمک به حفظ سلامت دندان‌ها، زمینه‌ساز شکل‌گیری عادت‌های صحیح بهداشتی و ارتقای سلامت در سال‌های آینده زندگی خواهد بود.