راننده‌ای که با قدرت‌نمایی با سلاح سرد موجب ایجاد رعب و وحشت و اخلال در نظم عمومی شده بود، با اقدام به‌موقع ماموران پلیس امنیت عمومی در رشت شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی مبنی بر اخلال در نظم عمومی و قدرت‌نمایی با نشان دادن یک قبضه چاقو توسط راننده یک دستگاه خودروی پراید، پیگیری موضوع به‌طور ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی استان قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، مأموران پلیس امنیت عمومی پس از شناسایی، متهم ۶۰ ساله را با هماهنگی مرجع قضائی در رشت دستگیرو خودروی وی را نیز توقیف کردند.

متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل به مرجع قضایی معرفی شد.