معاون خدمات شهری شهرداری ارومیه از آمادگی مدیریت شهری برای بارش‌های پیش‌رو خبر داد و گفت: مدیریت شهری از چهار ماه گذشته اقدامات لازم برای مقابله با بارش‌های فصلی را آغاز کرده که لایروبی انهار و کانال‌های شهری از جمله این اقدامات است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هادی بصاری با اشاره به هشدارهای هواشناسی درباره بارش‌های پیش‌رو و احتمال تأثیر پدیده «ال‌نینو» اظهار کرد: تاکنون ۲۰ کیلومتر از مجموع ۳۱ کیلومتر انهار و کانال‌های شهری لایروبی شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اقدامات و تمهیدات انجام‌شده، در بارش‌های هفته گذشته گزارشی از آبگرفتگی در کانال‌های شهری اعلام نشد.

بصاری با اشاره به اقدامات شهرداری برای مواجهه با بارش‌های پیش‌رو گفت: اورهال ماشین‌آلات، آماده‌سازی تجهیزات لجن‌کش و موتورپمپ و پایش مستمر شرایط شهر از سوی نیروهای خدمات شهری در دستور کار قرار دارد تا از بروز اختلال در معابر و تبدیل بارش‌ها به مشکل برای شهروندان جلوگیری شود.

معاون خدمات شهری شهرداری ارومیه با تأکید بر تأثیر مدت، شدت، دبی و حجم بارش در بروز آبگرفتگی توضیح داد: جوی‌ها و کانال‌های شهری بر اساس دبی مشخصی طراحی و احداث شده‌اند و در صورت افزایش حجم بارش فراتر از ظرفیت این تأسیسات، احتمال پس‌زدگی آب و آبگرفتگی در برخی نقاط وجود دارد.

وی با اشاره به کاهش نقاط مستعد آبگرفتگی در ارومیه اظهار کرد: پیش از این، حدود ۲۰ نقطه شهری از جمله یوترن مهدی و خیابان آیدین کریمی و... هنگام بارش‌ها با آبگرفتگی و اختلال در تردد مواجه بودند که با اقدامات انجام‌شده، تعداد این نقاط به دو مورد کاهش یافته است.

بصاری ادامه داد: نیروهای مدیریت شهری هنگام بارش‌ها در سطح شهر حضور می‌یابند و با بازدیدهای میدانی، نقاطی را که دچار آبگرفتگی یا اختلال در تردد شده‌اند شناسایی کرده و برای رفع مشکل اقدام می‌کنند.

وی با تأکید بر نقش همکاری شهروندان در پیشگیری از آبگرفتگی معابر گفت: ریختن زباله‌های خانگی و ظروف نوشیدنی در جوی‌ها و کانال‌ها و همچنین رها کردن نخاله و شن مقابل منازل، با ورود این مواد به مسیر عبور آب و مسدود شدن مجاری، می‌تواند موجب آبگرفتگی معابر شود.

معاون خدمات شهری شهرداری ارومیه تأکید کرد: شهرداری برای مدیریت شرایط ناشی از بارش‌های پیش‌رو آمادگی دارد و شهروندان نیز می‌توانند در صورت مشاهده آبگرفتگی، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند.